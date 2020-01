OMD laulja Andy McCluskey on ikka üsna imelik mees, kes küllap suutnuks ka esinemist saatnud värvikate valgusefektideta rahva tantsima saada. 1980ndate esimesele poolele iseloomulikult üpris omapärase esikümnehiti, Jeanne d’Arcist pajatava 6/8 rütmis pala „Maid of Orleans” ajal muutus McCluskey lavaline liikumine iseäranis maniakaalseks. Loo lõpus kuulutas ta: „I’m 60 and I don’t give a fuck!” („Ma olen 60 ja mul on pohlad!”).