Filmitegijaid on ajasõlme lõksu jäämine alati meelitanud. Seda tihti ka täiesti arvestataval kunstilisel tasemel. Äsja kinodesse jõudnud filmi „Palm Springs” võib uhkelt samasse nimekirja panna.

Bill Murray ja Andie MacDowelliga „Lõputu küünlapäev” on komöödiaklassik, Duncan Jonesi teine film „Source Code” on täiesti arvestatav ulmemüsteerium ja „Palju õnne surmapäevaks” on keskmisel tasemel noorteõudukas. Max Barbakowi debüütfilm „Palm Springs” võtab eelkõige snitti „Lõputust küünlapäevast” ja valib žanriks romantilise komöödia.