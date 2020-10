Kirjandusmaailmas juhtub, et tegelaskujud saavad ikoonilisemaks kui nende autor. Võtkem või raamat „Võlur Oz”, mida veelgi võimendas samanimeline kultusfilm. Kui palju olete kuulnud teose autorist L. Frank Baumist? Mingil määral on samamoodi muumilugudega. Jah, tulihingelised fännid on Janssoni tegemistega sina peal, aga kirjaniku taustast oli vähemasti tema eluajal suhteliselt vähe juttu. Jansson oli tagasihoidlik ja pigem oli fookuses tema looming.