Film, mis kannab täisnime „Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan”, annab vaatajale võimaluse kohtuda taas kasahhi ajakirjaniku Boratiga (Sacha Baron Cohen), kes on vahepeal Kasahstanis oma pattude eest karistust kandnud ja lastakse nüüd vanglast välja. Tema ülesanne on sillutada teed Kasahstani ja USA presidendi „McDonald” Trumpi vahel. Kuna Boratil on Trumpiga oma ajalugu, tuleb alustada presidendi lähikonnast. Väljamõeldud tegelane Borat asub teele reaalsete USA inimeste juurde. Teekonnal saadab teda tütar Tutar (Maria Bakalova), keda isa hoiab puuris, sest kus neid tüdrukuid siis ikka hoida? („Kas see on ilusam kui Melania oma?” küsib tütar puuri kohta lootusrikkalt.) Mainitagu vaid mõnes Hollywoodi filmis midagi, mis seostub Eestiga, ja tähelepanu on garanteeritud. Kuidas seekord, saab lugeda allpool.