Värske albumi „Letter to you” mõte tekkis Ameerika rokikuulsusel Springsteenil pärast seda, kui tema esimese bändi The Castiles eelviimane liige suri ja temast endast sai 71-aastaselt New Jersey kunagise rokipundi ainus elus olev muusik. Lood surelikkusest, vanadusest, sõprusest ja möödunud elu vaimudest ilmutasid end Springsteenile nii ruttu, et vaevalt sai lõppeda töö eelmisel suvel ilmunud sooloalbumi „Western stars” kallal, kui stuudio ukse taha kogunes juba järgmine lindistustiim.