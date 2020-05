Autokinode korraldajad ootavad riigilt rohelist tuld

Praeguses ülemaailmses eriolukorras peavad kultuuriinimesed olema nutikad, eriti valdkondades, kus on riigi tugi väiksem. Kinopõua leevendamiseks näidatakse mitmel pool maailmas kino välistingimustes.

Ka Eestis kõlab järjest valjemal häälel idee sääraseid kinoseansse korraldada.Tallinna lauluväljak on autokino idee niipea kui võimalik valmis teoks tegema. Praeguseks on lauluväljaku juht Urmo Saareoja idee koos kõikvõimalike detailidega valitsusele edastanud, et sellele hinnang saada. „Vastuseisu me kohanud ei ole, vaid pigem lähenemist, et tegemist on hea ja põhjaliku plaaniga, mis on väärt kaalumist ja arutamist. Teiste riikide kogemused, näiteks Taani, Saksamaa ja Leedu, annavad kindlasti julgust ideele rohelist tuld näidata. Kui mujal Euroopas sellega hakkama saadakse, siis miks meie ei peaks saama?”