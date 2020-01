Arutlen parajasti omaette, et Christopher Nolani “Tenet”, see on ju ka Warner Bros’i film? Pärast stuudiotuuri sissejuhatavat videot on tekkinud pigem küsimus, milline film ei ole WB oma?

Suure ähmiga ei jõuagi uurida, millist Eesti presidenti giid silmas pidas? Praegust?

Tegevuskohaks on mõistagi Los Angeles. Vastuolude linn, mille glamuursema poolega seostub esimeste seas just filmitööstus. On keeruline linnas ringi käia – õigupoolest enamjaolt sõita – koperdamata varem või hiljem mõne Hollywoodi filmidest või sarjadest tuntud võttekoha otsa. Prince’i baar minu öömaja nurga peal? Võttekoht. (Roman Polanski “Chinatown”, episoodid sarjast “Mad Men” ja “New Girl”.) Nurgapood paar kvartalit eemal? Võttekoht. Sildid poe ees viitavad, et nad tahaksid ka edaspidi olla.

Peamised võttepaigad asuvad aga suurtes filmistuudiotes, mille iga osa võib vajadusel kehastada mõnd vajalikku eksterjööri osa. Lisaks spetsiaalsetest välja ehitatud linnakesed või suisa džungel. Stuudiod nagu Warner Bros, Universal Studios ja Paramount Pictures pakuvad turistidele erinevaid tuure, mille käigus saab heita pilgu filmimaailma telgitagustesse. Viimasesse on eelnevalt sisse kirjutatud iga inimese isiklik nostalgiakaar: meenuvad filmid, millega seostuvad ilusad või valusad hetked, filmid, mis on inimest mõjutanud, pannud nutma, naerma ja… teadagi.