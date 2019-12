Berliini filmilevitaja Films Boutique sõlmis lepingu "Tõe ja õigusega"

Filmilevitaja Films Boutique tegutseb Berliinis, kuid on spetsialiseerunud filmidele üle maailma. Ettevõtte nimekirja lisandub aastas vaid 10-15 uut filmi, nende seas linateosed, mille puhul on keskmes just filmikunst, vahendas Deadline, vahendab ERR Menu.

Films Boutique'i tegevjuht Jean-Christophe Simon kinnitas, et ettevõte on rõõmus, et saab töötada filmiga "Tõde ja õigus". "Film on eepiline portree 19. sajandi perekonnast, kes võitleb oma maa ja talu eest aastakümnete jooksul. Lisaks sellele, et tegemist on võimsa ja liigutava draamaga, püüab see pildile esimeste maaomanike vaimu, mis seostub ka Ameerika ja teiste riikide ajalooga, kus inimesed võitlesid oma maa eest, et nende pere püsima jääks," arutles Simon.

Simoni sõnul näitab "Tõde ja õigus" sedagi, kuidas inimesed on kaotanud sideme oma maaga. "See film on midagi erilist. Võimsalt lavastatud film parima lühifilmi nominatsiooniga režissööri poolt. Kuid see on ka väga haaratav perekonnalugu, millel on tugev potentsiaal kinolinal," ütles Simon.