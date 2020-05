Digikoor: Täna õhtul koguneb üle 2500 koorilaulja iPadide kaudu Lauluväljakule

Kui idee autor Lehari Kaustel esimest korda Telia tehnikute poole pöördus, siis ta sai vastuseks, et sellist asja ei ole võimalik teha. Mõte sellise asja jaoks sai tõuke tõsiasjast, et viirusevastaseid juhiseid järgides peame küll füüsiliselt olema eralduses, aga meil on vaja tunda ühtsust, mis aitaks meid raskest ajast edasi. Sündis idee tulla üheks hetkeks kokku virtuaalselt, et teha midagi maailmas esmakordset.

Kuidas erineb pühapäevane digikontsert ühest klassikalisest Skype’i või Zoomi vestlusest, kus osalejate sünkroniseerimine on tavaliselt väga keeruline?

Just see sünkroon on ka meie jaoks kõige suurem väljakutse! Vähe sellest, et lauljad peavad oma lugu kuulama õigel ajal, peab see ka eetrisse jõudma õigel ajal ja seda nii helis kui pildis. Et sellest veel vähe pole, peab see kõik jõudma Lauluväljakul asuvale videoekraanile õigel ajal ja me kavatseme seda osaliselt ka kaameratega filmida ja ka see kõik peab juhtuma õigel ajal. Ja õige aeg on mõistagi see, mille dikteerivad oma lauluga Ivo Linna ja Supernova suurel laval.

Me saavutame selle kasutades üheaegselt kolme "ajamasinat" ehk siis tegelikult käivitub lauljate jaoks mõeldud muusika nende telefonides varem ja seega jõuab meieni ka nende laul ajaliselt varem. Sama trikki kasutame ka ekraani juures ja iPadides. Tõsi, päris ideaalseks ei saa me sünkrooni siiski kunagi, sest lauljaid on üle Eesti ja see lõpuks taandub nii peeneks nagu individuaalsete inimeste kaugus mobiilimastidest ja nende kodu ja telefoni internetikiirus. Muus osas aga tõesti, me oleme loonud projekti, kus manipuleerime ajaga nii, et kodudesse kõlav muusika ja sealt tagasi jõudev heli ja pilt jõuavad meieni murdosa sekundist enne, kui Ivo Linna neid samu sõnu reaalselt laval laulab.

Millist rolli mängib lauljate kodune netiühendus?

Ultrakiire netiühendus Lauluväljakul ja selle taga olevad 20 arvutit on kogu kontserdi tehniline süda. Me suudame garanteerida Lauluväljakul toimivate optiliste ühenduste töökindluse, aga kontserdi lõplik kvaliteet tõesti sõltub ka koorilauljate netiühendusest. See tähendab, et kindlasti saavad pühapäevases kontserdis olema väga hea heli ja pildiga lauljaid ja kindlasti ka neid, kelle puhul see nii pole. Me oleme aga selgelt võtnud seisukoha, et lauljate jõudmisel ekraanile ei mängi nende kaamerapildi kvaliteet rolli ja oleme veendunud, et ka selle kontserdi juures erinevus rikastab. Pikslitest ja teravast pildist olulisem on lauljate ühtekuuluvustunne ja selle me saavutame, olenemata netiühenduse kiirustest.

Miks ja mille jaoks te sellise lahenduse välja mõtlesite?