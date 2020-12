Digitigedik, suvasooline, luinak. Vaata, millised sõnad valiti sõnause parimateks

„Sõnause sõnasaak näitab, et inimesed armastavad eesti keelt ja tahavad, et see aja ja eluga kaasas käiks,“ ütles sõnause projektijuht Ede Tamkivi. „Sestap otsustas ka komisjon ühe võitjasõna asemel tõsta esile kümme parimat, mis väga selgelt ning eesti keelele omaselt annavad edasi praegu ühiskonnas oluliste nähtuste olemust. Eesmärk on, et võimalikult paljud uudissõnad ka käibele lähevad.“