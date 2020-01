DocPoint Tallinna avafilm "Südamering" räägib Eesti ökokogukonna elust

„Südameringi“ keskmes on rühm täiskasvanuid ja nende lapsed, kes otsustasid 2014. aasta suvel loobuda harjumuspärasest elukorraldusest ning asutasid jätkusuutlikule toimimisele rajatud teadliku kogukonna. Nad panid oma säästud kokku ja ostsid kamba peale Märjamaal asuva Mõisamaa vana mõisakompleksi, 3750 ruutmeetri jagu poollagunenud hooneid koos selle juurde kuuluva 33 hektari põllumaaga. Enne neid paiknes seal hooldekodu. Kokku kolis elama viis peret, 12 täiskasvanut ja 6 last.

„Meil on suur rõõm avada festival niivõrd tugeva maailmatasemel dokumentaalfilmiga. Režissöör Margit Lillaku viieaastane süvenemine ühe unikaalse kooselu võimalikkusesse on imetlusväärne ning üles võetud intiimne materjal oskuslikult kokku monteeritud - tulemuseks on tabavalt üht meie ajastu olulist tahku portreteeriv tempokas ja inimlikult puudutav dramaatiline film“ kommenteeris avafilmi DocPoint Tallinn festivali kunstiline juht Kaarel Kuurmaa.