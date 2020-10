Kristel Lauri sõnul toovad pildid selgelt välja, kui oluline on humanitaarkriisides poiste ja tüdrukute jaoks haridus. „Selle näitusega saame tuua publikuni lapsed, keda konfliktipiirkondades toimuv otseselt mõjutab. Sageli näeme meedias pilte purustustest, rahutustest, sõduritest, enamasti täiskasvanutest. Kõige traagilisemalt puudutavad need konfliktid aga just lapsi, nende lapsepõlve ja unistusi. Millisena need lapsed näevad tulevikku, millest nad unistavad ning millist elu võimalikuks peavad näebki näitusel,“ sõnas Laur.