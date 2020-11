Mis on armastus? Mis on sõprus? Mida sa inimeses kõige enam hindad? Need on mõned küsimused, millele vastasid Aljona Suržikova sõbrapäevikus tema põhikooliaegsed klassikaaslased.

23. augustil 1989. aastal seisid Balti ketis käest kinni eestlased, lätlased ja leedukad, sealhulgas Suržikova ja ta klassikaaslaste vanemad. Nädal hiljem oli tema esimene koolipäev. Kool asus kesk Lasnamäe ühesuguseid maju, mis olid omakorda täis ühesuguseid kortereid. (Neist ühe üheksandal korrusel elasin ka mina, mõtlen filmi vaadates teatava nostalgiaga.) Ent nüüd on paljud tema klassikaaslased Eestist lahkunud. Reedel PÖFF-il linastuvas dokumentaalfilmis küsib ta: miks?