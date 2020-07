Teadagi, suvi. Suvel on harilikult seriaali- ja filmimaailmas täielik ikaldus, sest suurema laviinina tuleb uusi asju sügistalvisel hooajal. Seega uitasin nädalake tagasi Netflixi avarustes ja mõtlesin musti mõtteid, kuidas see on ikka täiesti mõttetu koht, sest kõik filmid on vanad ja sarju, mida veel näinud ei ole, ei taha nagu vaadata.

Siis pakkus tark tehisintellekt mulle sarja „Santa Clarita Diet”, sest olin varem vaadanud seriaali „Dirk Gently holistiline detektiivibüroo” ja märkinud selle meeldivaks. Suure eelarvamusega, et see küll kuskile ei kõlba, mõtlesin ikkagi vaadata. Ja oh imet – mulle meeldis. Sel on tõepoolest küljes veidike Douglas Adamsi vibe’i, kuigi ulmekirjanikul ei ole seriaaliga midagi pistmist.