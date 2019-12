„Uudis oli suur üllatus! On erakordne, et meie oma Eesti lugu on saanud omaks paljudele Ameerika filmiakadeemia liikmetele ja režissöör on suutnud ekraanile tuua universaalse loo, mis poeb hinge ka kodust kaugemal. See on ilus lõppakord Eesti Vabariik 100 filmiprogrammile,” rõõmustab Eesti filmi instituudi (EFI) juht Edith Sepp, kui kuuleb uudist „Tõe ja õiguse” Oscarite shortlist’i ehk kümne parema hulka jõudmisest.

Ent Sepp osutab murele, et filmile nominatsiooni saamiseks napib EFI-l vahendeid. „Kindlasti peab filmi edasi turustama, muidu ei juhtu midagi. Filmi tehtud investeeringud tasuvad end ära, aga peab julgema investeerida. Peab uskuma, et meil on andekaid inimesi, kes suudavad suuri asju korda saata,” märgib Sepp.

Ta rõhutab, et tegemist on alles eelvalikuga, mitte nominatsiooniga. Tee nominatsioonini on väga pikk ja selleks on vaja kampaania korralda. „„Mandariinide” kampaania oli mitu aastat tagasi, summad on muutunud. Kui palju raha vaja on, oleneb sellest, kui palju soovime ise panustada ja usume nominatsiooni võimalusse. Täpse eelarve paneb kokku Los Angelese kampaania korraldaja, kes on kogenud tegija (MediaplanPR – toim) ja aitas „Mandariinide” edule väga palju kaasa,” sõnab Sepp.