Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum peatab näitusetegevuse

Avaldame EKKMi pöördumise täies mahus:

Oleme otsustanud 30. novembri seisuga näitusetegevuse ajutiselt peatada ning oma 2019. aasta näitusehooaja ennetähtaegselt lõpetada, sest meie Põhja pst. 35 näitusemaja omanike ehk Tallinna Linna ja SA Tallinna Kultuurikatla poolt tellitud ehitusauditist lähtuvalt on SA Tallinna Kultuurikatel meie üürilepingu erakorraliselt üles öelnud. Kuigi meie laguneva hoone konstruktsioonid on auditi põhjal isegi rahuldavas kuni heas seisukorras, on hoone erinevaid detaile hinnatud vaatluste põhjal ohtlikeks, mis on ka väidetavaks aluseks SA Tallinna Kultuurikatla erakorralisele üürilepingu ülesütlemisele.