Eesti Kontsert lõi käed maailma tippooperimajadega

„Maailma muusikateatrite kõrgliiga on tänavusele sügishooajale vastu minnes mõõdukalt murelik, kõigil on huulil ju sama küsimus – kuidas edasi,“ rääkis oma kolleegidega sel korral vaid virtuaalselt kohtunud Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. „Kaunite kunstide valdkond ei kuulu hobi või liigse luksuse kategooriasse. Siin tegutsevad tõelised professionaalid, kes on aastaid näinud vaeva selle nimel, et kultuurielu hoida ja edendada. Me ei tohi tegutsemist lõpetada – kultuuri katkestada –, vaid peame uue normaalsusega kohanema ja oma põhitegevusega jätkama".