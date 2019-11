Eesti lood. Väikekoha kultuuri hääbumine ja meiega manipuleeriv tume võim

Pimedate Ööde filmifestivalil on publikuni jõudnud mitu uut kodumaist teost, mida saab hiljemgi kino- või telelinal kaeda. Üks märkimisväärsemaid on Mark Soosaare uus dokumentaalfilm „Kihnu lapsed”. Kihnu-teemat on Soosaar puudutanud ka oma varasemates dokumentaalteostes. Kuigi autori sõnul polnud filmid algul kavandatud triloogiaks, moodustavad 1973. aasta „Kihnu naine” ja 1985. aasta „Kihnu mees” koos tänavuse looga huvitava kolmikteose saare elust ja selle muutumisest. Neid kõiki, restaureeritud kujul ka 1970.–1980. aastatel valminud filme, saab PÖFF-il näha.

Hoopis teist tüüpi teos, totaalne visuaalne hullumeelsus on „Jeesus juhatab sind kiirteele”. See on BFM-i õppejõu ja režissööri, Hispaaniast pärit ja Eestis elava Miguel Llansó spioonipõnevik, mis on sündinud Hispaania, Eesti, Etioopia, Läti ja Rumeenia koostöös. Filmis paisatakse vaataja seletamatusse retrofuturistlikku maailma, kust ei puudu Stalini-nimeline viirus, LKA agendid ega Jeesus.