Eesti pärimusmuusika keskus koondab pooled töötajad

Pärimusmuusika keskuse üks asutajaid Ando Kiviberg tõdes, et lahkuda tuleb ka kahel pärimusmuusika valdkonna spetsialistil. Kuigi koondamised on valusad, on need tema sõnul keskuse elus hoidmiseks siiski vajalikud. "Koondatakse inimene nii teabekogust kui ka August Pultsi õpistu ridadest, kõik nad tegelevad sellega, mileks see organisatsioon kutsutud ja seatud on."