EFI jagas mängufilmidele raha, ühe suurematest toetusest sai "Apteeker Melchior"

„Toetusi taotleti kaheksale mängufilmile, kõik olid omanäolised ja hästi arendatud filmiprojektid, ent toetada saime neist paraku vaid kolme,“ ütles EFI peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins. „Filmide eelarved on ka tõusnud, kahe toetust saanud filmi puhul ületas eelarve kahe miljoni euro piiri. Kõigil toetuse saanud filmidel on partnerid välisriikidest, seega rahastavad neid filme ka teiste riikide filmifondid.“

„Nähtamatu võitlus“ on Eesti-Serbia-Taiwani koostöö, mille stsenarist ja režissöör on Rainer Sarnet ja produtsent Katrin Kissa.

Ekstsentriline kung-fu komöödia jälgib automehaanik Rafaeli püüdlusi saada õigeusu kloostri mungaks 1970-ndate aastate Nõukogude Liidus – seda küll pigem tinglikus tähenduses. Sarneti realismist kaunikesti lahti tõmmatud maailmas eksisteerivad koos nali ja pühadus, Black Sabbath ja mungalaul, popkultuur ja religioosne kunst, liberaalsus ja konservatiivsus, mäss ja alandlikkus. Film ühendab kõik need elemendid ülistuslauluks lihtsale inimesele.

„Apteeker Melchiori“, mis põhineb Indrek Hargla romaanil „Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus“, on linalooks mugandanud Elmo Nüganen, Olle Mirme ja Kristian Taska. Eesti-Soome-Läti-Saksa koostööfilmi lavastaja on Elmo Nüganen ning Eesti produtsendid Kristian Taska, Esko Rips, Tanel Tatter ja Veiko Esken.

Lisaks põnevale krimiloole on vaatajal siin võimalus heita pilk 600 aasta tagusesse argiellu, mil keskaegne Tallinn oli võimsasse Hansa Liitu kuuluv õitsev sadamalinn. Peategelane, apteeker Melchior, on justkui ühenduslüli tollase ja tänase maailma vahel. Ehkki temagi on oma arusaamadelt „keskaegne inimene“, iseloomustab teda võime kahelda kuitahes sügavalt juurdunud dogmades.