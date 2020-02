EFI juht: seda tunnet on võimatu kirjeldada, kui viiest aasta kultuuripreemiast neli antakse filmivaldkonnale

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp rõõmustab koos tegijatega: “Kõige olulisem on inimeste väärtustamine. Seda tunnet on võimatu kirjeldada, kui viiest aasta kultuuripreemiast neli antakse filmivaldkonna esindajatele – dokumentaalitegijatele, mängufilmi tegijatele - sealhulgas filmikunstnikule, kes tavaliselt kaob alati režissööri nime taha, ja lisaks veel festivalile! See on puhas rõõm ja suur tunnustus Eesti filmile.”