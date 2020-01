EKA rektoriks tagasi valitud Mart Kalm asub kooli kitsaksjäänud hoonele lisa rajama

"Eelmise rektorivalimise ajal antud lubadus tekitada mingisugunegi teadusgrantidega analoogne toetus meie õppejõududele on tänu haridusminister Mailis Repsile ja eelmisele kultuuriministrile Indrek Saarele täidetud. Selle pärast on mul hea meel," märkis Kalm oma saavutusi kommenteerides.

"Selge on see, et meie uus maja on meile väike. Kitsastes ruumides on hõõrumisi, kuna kõik ei mahu ära," rääkis Kalm. Seetõttu on haridus- ja teadusministeerium eraldanud raha üle tänava endise tööstushoone asemele lisahoone rajamiseks.