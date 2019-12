EKKM-i hoonele ei tule uut ekspertiisi

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul olid kõik osapooled nõus, et uut ekspetiisi ei ole hoonele vaja teha.

"Töötame selle nimel, et leida lahendus, mis võimaldab EKKMil oma tegevust jätkata ning mis on ka linna jaoks realistlik. Peame koos kultuuriministeeriumiga lahenduseni jõudma, sest EKKMi tähendus ületab kindlasti linna piire ja on lahutamatu osa kogu Eesti kunstiskeenest," lisas linnapea Mihhail Kõlvart.