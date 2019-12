EKKM-i hoonele võidakse teha uus ekspertiis

Tallinna abilinnapea Eha Võrk ütleb, et EKKM-i sulgemine eelmisel nädalal oli põhjendatud, sest tellitud ehitusakti järgi oleks hoone olnud külastajatele ohtlik. „Me ei saa ekspertide arvamust seada kahtluse alla ja riskida, et keegi saab viga,” leiab ta. Küll aga ei välista linn uue ekspertiisi tellimist ning parandustöödesse panustamist, et muuseum saaks samas kohas veel paar aastat tegutseda.

Kas EKKM-il tuleb Põhja pst 35 hoonest, kus tegutsetud 2010. aastast, välja kolida?



Tänane ekspertiisiakt annab selleks tõesti aluse. Akti sisu, tekstid ja pildid ütlevad, et hoones on ohtlik ja inimesed seal olla ei tohiks. Kunst kuulub küll rahvale, kuid mitte inimeste tervise hinnaga. Käisin koos Kultuurikatla rahvaga hoonet ja selle ümbrust vaatamas ka suvel. Juhtmed ripnevad, kivid alla kukkunud… Kohviku pool olid seinad poolviltu, püsti vaid talade abil. Tekkis põhjendatud kahtlus, et seal võib olla ohtlik, ja seepeale ekspertiisiakti tellisimegi.

EKKM osutab samas, et mitu probleemi on tegelikult lahendatud. Näiteks Kultuurikatla poolt majja sisse tulev voolukaabel on parandatud.



Lepingus on algusest peale olnud üheks punktiks üürniku kohustus ruume hooldada ja remontida. Lepingu järgi on üürnikul elementaarne remondikohustus, kohustus sõlmida kommunaalteenuste kasutamise lepingud ja tagada sealhulgas elektrijuhtmete korrasolek jne. Oleme võtnud väga väikest üüri – 63 eurot kuus – ja see kinnitab, et linn on EKKM-i tegevust toetanud, mitte kiusanud. Samas, kuskil tuleb piir ette. Meie eesmärk pole olnud hoone sulgeda, aga eeldus oli see, et hoone oleks talutavas seisukorras.