EKKM sai linnaga kaubale ja jätkab näitusetegevust

Praeguseks on muuseum asunud hoone seisukorda parandama ning edasisi eeltöid täpsustama ja kavandama. Selle taustal liigutakse edasi ka hoone renoveerimist puudutavate plaanidega ning ühtlasi valmistavad nad ette 2020. aasta esimesi näitusi. Kuigi EKKMi näitusemaja ametlik hooaja-algus on aprillis, algab tänavune näitusetegevus juba 7. veebruaril Brüsselis. Käesoleva aasta esimene näitus on Laura Tootsi kureeritud ning koostöös Beursschouwburgiga valminud Ingel Vaikla isikunäitus “Shapes and Distances”.