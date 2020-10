Elisa TV sisuhankejuhi Toomas Ili sõnul võetakse kanali omasisu luues eeskuju Soome Elisast, mille originaalsarjad on juba enne linastumist ette müüdud 20–30 riiki. Praegu näitab „Reeturi” edu – Tšehhis Brnos peetud Serial Killeri tele- ja veebiseriaalide festivalil võideti žürii eripreemia – seda, et meie kaamost mõistavad ka teiste riikide filmiasjatundjad. Hea uudis sarja austajatele: „Reeturi” teine hooaeg on juba arenduses.