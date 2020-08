Sir Elton Hercules Johnist on ennegi biograafiaid kirjutatud. Ent ükski neist pole varem megastaari õnnistust pälvinud, rääkimata sellest, et raamatukaanel seisaks autorina tema enda nimi, mille ta 1970. aastail oma sünninime asemele võttis (jah, Elton Johni passis on tõesti keskmise nime reale kirjutatud Hercules ehk Herakles).

Johni elutee mõistmisel mängib nimi olulist rolli. Nagu muusik ise elutargalt pakub, on ta Reginald Dwightist ehk sünninimest püüdnud vabaneda kõik oma 73 eluaastat. Ebameeldivatest mälestustest distantseerimine on tähendanud, et lihtsas Inglismaa sotsiaalmajas lapsepõlve veetnud Reginaldi isa vihapursked ja ema keerulisest temperamendist tulenev ebastabiilsus jäid teda kollitama terveks eluks.