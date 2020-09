Kui Arvo Pärdi 1968. aastal kirjutatud teos „Credo” esimest korda publiku ette jõudis, võeti see vastu tormiliste ovatsioonidega. Aplausile järgnenud vaikus venis aga ootamatult pikaks. Teos keelati ära ja ka helilooja elus algas pikk raske otsingute aeg, kui ta peaaegu loobus muusika kirjutamisest. Kaheksa aastat kestnud piinarikkad otsingud leidsid lahenduse ühel ilusal varakevadisel päeval.

Arvo Pärdi abikaasa Nora Pärt on meenutanud seda päeva, 1976. aasta 7. veebruari, nii: „See oli ilus päev. Esimest korda oli väljas kevadine valgus. Midagi erilist oli õhus, mingisugune läbipaistvus. Ja inspiratsioon oli hommikust saadik majas. Otsustasime minna jalutama Nõmme metsa. Panin lapse riidesse ja vankrisse ja siis ütles Arvo äkki, et üks hetk, oota natuke, ma kohe-kohe tulen... Arvo läks klaveri juurde ja oligi käes... See oli nagu kiirsünnitus. See oli suur sündmus. See oli nagu maailma loomine. Nii Arvo kui mina tundsime kohe ära, millega on tegemist. Ja ei läinud me kuhugi jalutama enam.”

Mis looga oli tegemist ja mis edasi sai?