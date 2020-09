Mind pole vist terve elu peale kokku nii palju kraaditud kui nädala ajaga siin Veneetsias. Temperatuuri mõõdetakse nii kinosaali minnes kui ka enne kohtumisi filmitegijatega ja miskipärast ka hotellist Excelsior (kus toimuvad paljud intervjuud) lahkudes. Sisenedes nagunii. Kinosaalid on pooltühjad, sest publik pannakse istuma üle ühe nn maleruudu põhimõttel. Piletid saab broneerida ainult internetis, sama kehtib ka pressikonverentside kohta. Maski kandmine on kohustuslik nii festivalialal, intervjuusid tehes, kinosaalides kui ka pressikonverentsidel. Sellest nõudest peavad kinni staaridki. Tõsi, pressikonverentside ajaks võtavad filmitegijad need siiski ära nagu ka punasel vaibal fotograafidele poseerides. Ja kui filmirahvas, külalised ja ajakirjanikud võivad endale maskide puhul lubada loomingulist vabadust, siis näiteks fotograafidel nii hästi ei lähe. Esilinastuste punase vaiba tseremooniale pildistama minnes ei lubata neil siseneda sinise apteegimaskiga ega ka mitte riidest värvilisega. See olgu must, nagu ülejäänud outfit! Mida teeb seepeale mustrilise maskiga Eesti fotograaf? Ostab punase vaiba kõrval asuvast suveniiripoest Veneetsia vapiga seest musta kangaga kaetud maski ja keerab selle teistpidi.