Palju meie reaktsioonidest nii päris elule kui ka filme vaadates on tänu koroonakriisile muutunud - varem tavapärased olukorrad näivad praegu ebahügieenilised või lausa ohtlikud. Ja need reaktsioonid kanduvad edasi ka sellele, kuidas me täna neidsamu viiruse filme vaatame.Pühapäeval ETV-s linastuvas Kanada uues kümneosalises seriaalis „Epideemia” zombisid ei ole (vähemalt kahe vaadatud osa põhjal), on aga väikesed ja armsad, kuid haigestunud naaritsad. Nende omanikud eelistavad veterinaari kutsumisele neid edasi müüa ning jäävad ka ise haigeks. Siit edasi näitab seriaal tabavalt, kui kiirelt ühest naaritsafarmist haigus edasi liigub, kui seotud me üksteisega oleme ning kui lihtne on seeläbi, eriti veel kui viirusest algselt midagi ei teata, haigusel levida. Väga lühikese aja jooksul on viirusega kokku puutunud palju inimesi, kuid sümptomid ei esine ju kohe, ja nii liigub haigus aina edasi.