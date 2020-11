ERISAADE | Olukord Eesti muusikamaastikul: 90 protsenti käibest läinud, liigutakse süvakriisi teed

Olenevalt žanrist on paljud muusikud praegu olukorras, kus tööd napib. Võimalusel tahetakse esineda ka jõuluajal. "Peame õppima olukorraga toime tulema," märgib Tölpt ja viitab, et loodetakse, et riiki taas lukku ei panda.

Tölpt kirjeldab, et artistid on meelestatud nõnda, et praegu võimalikult palju ikkagi lavale astuda. Seetõttu tervitatakse ka riiklikku ranget soovitust maski kanda. Eile tulid muusikud isegi välja ühispöördumisega "Kanna kontserdisaalis maski".

Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsiooni Music Estonia juht Ave Tölpt räägib, kui valusa hoobi on koroonakriis andnud meie muusikatööstusele. Siiski tegeletakse sellega, et otsida lahendusi, kuidas artiste ja kontserdikorraldajaid abistada.

Ka antud valdkonna inimestel on olnud võimalus riigilt teatud toetusmeetmeid taotleda. Näiteks on loovisiku toetus. Üks märgiline teema aga on Tölpti kinnitusel veel laual – käibemaksumäära langetamine kontserdipileti puhul 20 protsenti pealt 9 protsendi peale. "Selline asi aitaks väga kaasa sektoris ellujäämisele." Tema teada on see valitsuses kaalumisel.

Veel aasta tagasi paistis, et muusikamaastik muutub Eestis aina rikkalikumaks ja ka publikuhuvi on suur. Mis laiemad tagajärjed on praegusel koroonakriisil, kooruvad pikema aja jooksul. Tölpt nendib, et ei saa vaadata vaid Eesti pinnal – kultuuril, sealhulgas muusikal, on ka laiem rahvusvaheline mõõde. Kultuuriturismgi on vaikolekus.

"90 protsenti käibest on langenud, liigume süvakriisi teed," ei hakka ta muusikute ja kontserdikorraldajate hetkeolukorda ilustama ning tõdeb, et kõik asjaosalised liiguvad noatera peal. Seetõttu on tema hinnangul ka oluline, et oleks erinevaid toetusmeetmeid ja paratamatult hiljem sektori taastamise juures peab rääkima dotatsioonist.

Saates on pikemalt juttu sellestki, kas ka talvehooajal võib kasvada veebikontsertide hulk. Kas artistid seda üldse soovivad? Ning sellestki, mida kogu sest kriisist õppida.