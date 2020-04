Esimene mõte, mis ERR-i uut, kõiki kolme telekanalit ja viit raadiojaama kokku koondava platvormi Jupiter esmakordsel kasutamisel tekib on: kõik on nii lihtne ja selge, loogiline ja kasutajasõbralik.

Uue, kõiki kanaleid koondava Jupiteri puhul ongi tehtud seda, mis loogiline: kõik ERR’i toodetav on ühest kohast leitav. Ei ole enam vajadust läbi kammida ETV, ETV2 ja ETV+ kodulehed, et igaühe filmivalik eraldi läbi vaadata. Väidetavalt on ERR-il plaanis hakata voogedastuse jaoks tootma koguni spetsiaalset sisu. Loogika ütleb siiski, et varem või hiljem võetakse need saated ka klassikalistesse kanalitesse näitamiseks.