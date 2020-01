ERSO, Ellerhein ja Eestist pärit helilooja teevad muusikat USA filmile

Linateos jutustab lastest, kes on sunnitud üle kuumenenud ja põuast räsitud koduplaneedi Maa maha jätma. Filmivõtted toimusid New Yorgis ja Šotimaal. Kogu filmi muusika on lindistatud Tallinnas Estonia kontserdisaalis, filmi montaaž toimus Los Angeleses. Nii helilooja kui filmi režissöör olid kohal ka salvestusel Tallinnas.