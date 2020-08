ERSO, Kristjan Järvi, Arvo Leibur ja Liisi Koikson tähistavad Hirvepargis Tormise juubelit

ERSO suvine kontsert Hirvepargis on pühendatud Veljo Tormise 90. sünniaastapäevale. 15. augustil kell 14 algaval kontserdil juhatab ERSOt Kristjan Järvi, solistid on viiuldaja Arvo Leibur ja lauljatar Liisi Koikson. Kuulajad on oodatud parki oma piknikuteki ja -korviga.

Dirigent Kristjan Järvi on kokku pannud meeleoluka ja vaheldusrikka kava eesti muusikast, mille keskmes on Veljo Tormise orkestriteosed ja laulude seaded.

Kaalukaim osa Tormise loomingust on seotud regilaulu taasavastamise ja kuulajate ette toomisega. Just selle teemaga haakub helilooja tuntuim ütlus, lausa tema loomingu motoks kujunenud „mitte mina ei kasuta regilaulu, vaid regilaul kasutab mind, et minu kaudu ennast väljendada”. Põhiosa Tormise loomingust on seotud vokaalmuusika, eeskätt kooridele loodud teostega, nii tulevad ka Hirvepargis ettekandele mitmed tema laulude seaded orkestrile. Loomulikult ei puudu kavast Tormise tuntuim teos sümfooniaorkestrile – avamäng nr 2 – ja helgeid nostalgiahetki pakkuv muusika filmist „Kevade“.