ERSO muusikud pühendavad Eino Tambergi loomingule kaks kontserti

Tähtsaimal kohal Tambergi loomingus on orkestri- ja lavamuusika ning valdav osa tema orkestriteostest kõlas esiettekandes just ERSO kontsertidel, sh kolm esimest sümfooniat (1978, 1986, 1989) Peeter Lilje juhatusel, neljas ehk “Sümfoonia epiloogiga” (1998) Arvo Volmeri juhatusel, neist viimane ongi pühendatud ERSO-le ja Arvo Volmerile. Palju kordi on ERSO esituses kõlanud Tambergi tunnusteoseks kujunenud “Concerto grosso” (1956), mis jõudis kiiresti mainekatele kontserdilavadele Moskvast New Yorgini, vahepeatustega Prahas, Helsingis ja Riias.