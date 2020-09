ERSO palub alates 1. oktoobrist kanda publikul kontsertidel maski

Deniss Matsujev on ERSO ees esinenud ühe korra, soleerides Tšaikovski 1. klaverikontserdis Jõhvi kontserdimaja avakontserdil oktoobris 2005 (dirigent Milen Nachev). Soolokontsertidega on ta Eesti publikut rõõmustanud aga korduvalt. Paavo Järvi juhatas ERSOt viimati 2019. aasta suvel Noblessneri valukojas, kus kõlasid Sumera tšellokontsert (solist Theodor Sink) ja Richard Straussi “Alpisümfoonia”.

Šostakovitši esimene tšellokontsert on teos, millega Marcel Johannes Kits võitis paar aastat tagasi Bukarestis rahvusvahelisel George Enescu nimelisel konkursil 53 tšellisti seas esikoha. Pärast aastakümnete pikkust vahet tuleb ERSO ette üks nimekaimaid Vene dirigente, Ilja Mussini ja Kirill Kondrašini traditsioonide jätkaja Vassili Sinaiski, kes on eriti hinnatud just vene, saksa ja inglise muusika interpreteerijana. Vassili Sinaiski on ERSOt juhatamas käinud neljal korral: 1977., 1979., 1980. ja 1986. aastal.