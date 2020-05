Esimest Eesti riigi eriolukorra lõppu märgistab "Kevad tuli teisiti" kontsert Tallinna Lauluväljakul

17. mai on viimane Eesti esimese eriolukorra päev. Paljud inimesed on väga püüdlikult riigi poolt antud korraldusi järginud. On püsitud kodus, ei ole peetud sünnipäevasid ega kohtutud oma vanavanematega. Aga eesti rahvas on laulurahvas ja IT-riik. Nende kahe tugevust tõestab ka sellel pühapäeval toimuv ühislaulmine laulukaare all.