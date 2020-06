ETV+ kahekordistas sel kevadel vaatajate arvu

ETV+ juht Ekaterina Taklaja ütleb, et kuigi sisse ostetud sarjad on ka menukad, koguvad enim vaatajaid siiski omasaated. Sellel suvel hakkab kanal esimest korda tegema igapäevast saadet, „Ringvaatega” sarnanevat „Suvestuudiot”.



"Tänavune kevad on ETV+ jaoks olnud märgiline, esimest korda jõudsime märtsis üle 400 000 vaatajani ja aprillis ületas nädalane katvus 200 000 piiri. Mitte-eestlaste seas kasvas ETV+ osakaal 4,6%-ni, mis on kaks korda enam kui telehooaja varasematel kuudel. Loomulikult on eriolukord ja uudiste vajadus televaatamist võimendanud, aga kasv ei ole tulnud üksnes tänu uudistele," ütleb Ekaterina Taklaja.



"Kriisieelse ajaga võrreldes on uudiste vaadatavus kahekordistunud ja omasaadete puhul on kasv 50%," ütleb Taklaja. "Kuigi Eestis kiputakse arvama, et suured Vene kanalid valitsevad siinse elanikkonna teleharjumusi, siis katvuse mõttes jõuab ETV+ endiselt suurima publikuni, edestades seejuures nii PBK-d kui ka RTR-i."