ETV toob ekraanile värske dokfilmi tippadvokaat Monika Mägist

Filmi üks režissöör Ken Saan on tõdenud portreteeritava kohta, et Monika Mägi kuulub sellesse põlvkonda, kus advokaadid olid suured staarid ja kohtus üles astumine võrreldav teatrilaval esinemisega. “Tema kõrgaegadel oli advokatuuris liikmeid 120, praegu on advokaate üle tuhande. See aga tähendab, et toona pidid nad kõik olema väga säravad isiksused, et selle tööga tegeleda,” on Ken Saan ERR-ile öelnud.