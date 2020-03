Festival Jazzkaar 2020 toimub oktoobris uuendatud programmiga

Kahjuks ei saa täpselt sama kavaga festivali Jazzkaar 2020 üle viia aprillist oktoobrisse, sest suur osa festivalil esinevatest artistidest on maailma olulisemad jazzmuusikud ning nende tuuri- ja kontserdigraafikud on lepitud kokku väga pikaajaliselt. Küll aga on mitmed välismaised artistid ja paljud kodumaistest muusikutest kinnitanud oma osalust sügisesel jazzipeol. Täname mõistva suhtumise ja koostöö eest kõiki oma partnereid ning hoiame avalikkust ja kõiki jazzisõpru edasisega kursis.