Film Eurovisionist lajatab sarkasmikapaga lagipähe

Netflixis linastunud mängufilm „Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga” sobib peaaegu 30-kraadises kuumuses vaatamiseks kenasti: kriitikameel hägustub ja kerge meelelahutus näib omal kohal. Eestis lisandub võimalikule edu valemile ka suuremat sorti Eurovisioni-vaimustus, mis ei näita ETV ülekannete vaatajaarvu järgi vähenemise märke. Kiire pilk Netflixi Eesti esiotsa näitab, et esikohal on... kõnealune film.

Mida siis näha saab? USA-s valminud mängufilmi, mis tõstab seal arvatavasti (vähemalt korraks) hüppeliselt nii Eurovisioni lauluvõistluse, Islandi kui ka 2300 elanikuga Húsavíki linnakese kuulsust. Fiktiivne tegelane Lars Erickssong armub lauluvõistlusesse väikese poisina, mõistagi kuulates ABBA laulu „Waterloo”. Täiskasvanuna loob Lars (Will Ferrell) koos lapsepõlvesõbra Sigridiga (Rachel McAdams) totakavõitu duo. Tema kinnisidee on mitte üksnes Islandi esindamine Eurovisionil, vaid võistluse võitmine.