Film #MeToo ajastu ebatõenäolistest kangelastest, Fox Newsi naissaatejuhtidest

Jay Roachi „Pommuudise” (tõlkes on pealkirjast „Bombshell” kaduma läinud „püssi” naise allusioon) keskmes on reaalse elu sündmused. See tähendab, naised, kes süüdistasid Fox Newsi asutajat ja CEO-d Roger Ailesi (John Lithgow) ahistamises. Õigupoolest oli süüdistajaid viimaks 23. Film tõstab neist esile kaks reaalset tegelast – Megyn Kelly (Charlize Theron) ja Gretchen Carlsoni (Nicole Kidman) – ja ühe fiktsionaalse ehk Kayla Pospisili (Margot Robbie), kelles võib näha süüdistajate koondkuju. Film tõi äsja Oscarite nominatsioonid nii Margot Robbiele kui ka Charlize Theronile, kes on ühtlasi üks filmi produtsent.