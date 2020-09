Lugedes filmilevitaja kirjeldusi, mida näeb ka kinode kodulehtedel, tekib silme ette elav pilt, kui suure üritusega võib olla tegu. Väidetakse, et laadal käivat igal aastal üle 15 000 inimese. „See ukraina hõnguga üritus on aga Eesti kontekstis ainulaadne ning sellest on saanud väikelinna elanike aasta põhisündmus ja tõeline pidupäev.”

Seda kõike ekraanil näebki. Lavastaja Vladimir Loginov on valinud filmile mustvalge tooni ja jäänud ise jälgijaks. Pole traditsioonilisi intervjuusid, tegelased kulgevad omas rütmis ja vaatajana tunned, justkui oleksid ise kohal.