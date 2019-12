Kui veel mõni nädal tagasi sai eeskätt kuulutada Eesti filmi rekordilistest vaatajaarvudest ja Christopher Nolani „Teneti” võtete meie riiki toomisest, siis aasta lõpp on toonud veel kuhjaga häid uudiseid. Alates sellest, et eesti inimeste südamed vallutanud „Tõde ja õigus” pääses Oscarite eelvalikusse kümne parima hulka, kuni sama filmi pressiajakirjanike auhinna Satellite Awardiga pärgamisest. Muide, selle auhinna pälvis 2015. aastal ka „Mandariinid”.

Aastat kokku võttes kõneles LP Eesti filmi instituudi (EFI) juhi Edith Sepaga nii Eesti linateoste õnnestumisest, suurest publikumenust kui ka „Tenetist”.

Alustame aasta lõpust. Kui tähtis on see, et Eesti režissöör ja eesti lugu pääsesid esimest korda Oscarite shortlist’i?

Ausalt öeldes arvasin, et Kuldgloobuse nominatsioonist ilmajäämine tähendab ka Oscari shortlist’ist väljajäämist. Sinna pääsemine oli väga suur üllatus. Satellite Awards pole kindlasti filmimaailma olulisim auhind, samal ajal on valijate seas filmiajakirjanikke kogu maailmast.

Kuigi linastatakse ka praegu, siis järgmine oluline vaheetapp toimub kohe jaanuari alguses Palm Springsis. Sealne filmifestival on hea hüppelaud Oscariteni, sest see on kohalikele „mugav” üritus. Akadeemia liikmed elavad ju Los Angeleses ja saavad käia Palm Springsis filme vaatamas.

Eestil hakkas aga hästi minema just siis, kui hakkasime panustama välisfilmi Oscari kampaaniasse. Paraku ainult esitamisest tavaliselt ei piisa, edu saavutamiseks on vaja tegutseda.

Režissöör Tanel Toom on väga hea suhtleja. Eriti „Tõe ja õiguse” puhul on selgitustöö oluline, sest see on ajastufilm, millest ameeriklased ei pruugi aru saada.