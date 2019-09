FOTOD | 20 aastat ootust sai lõpu: EMTA-s avati uus maailmatasemel kontserdisaal

Maja sai vägagi kaasaegne. Kas see võiks olla pika ootamise pluss, et nüüd sai maja parem, kui tookord oleks võimalik olnud? Raske öelda... Kas sel ajal oleks tulnud kehvem saal? Väga võimalik, sest Eesti oli tol ajal palju vaesem, samuti on kahekümne aasta jooksul edasi arenenud tehnoloogia ja ehitusmaterjalid. Nii et, tõepoolest võib-olla oli sellel pikal ootamisel ka oma positiivne külg.

Mis uues saalikorpuses asub, mis on selles erilist?

Juurdeehituses, mida me nimetame kontserdi- ja teatrimajaks, on olulisim ruum loomulikult suur saal veidi alla 500 kohaga. Kontserdisaal on ilus, esinduslik ja hea akustikaga, me loodame sellele kaunist, säravat ja publikurikast tulevikku. Majas on ka black box kuni 130 inimesele. See on mõeldud eelkõige teatrile, džässile ning kaasaegsete, eksperimentaalsete loominguliste projektide jaoks. Hoones on ka uued rektoraadi ruumid.