FOTOD | Adamson-Ericu nimelise noore kunstniku stipendiumi pälvis kunstnik Johannes Luik

Adamson-Ericu muuseumi direktor Ülle Kruus tunnustab noorte kunstnike toetamist: „Juba 2011. aastast on LC Tallinn Hansa noore kunstniku stipendiumi nimel raha kogunud. Asutamisest saadik on missioonitundeline ja kunsti armastav klubi oma suure südamega liikmeskonnaga toetanud noori andekaid inimesi nende loomingulise tee algul.“ Kruus hindab ka laureaat Johannes Luige panust Eesti kunstiväljal: „2500 euro suurune Adamson-Ericu stipendium on Eesti Kunstiakadeemia magistriõpingutel olevale laureaadile kindlasti suureks abiks. Kuna noormees on tegev nii skulptuuri, installatsiooni kui ka laiemalt nüüdiskunsti väljal, on tal oma ideede realiseerimiseks vaja rohkelt materiaalseid ressursse. Kindlasti saab ta nüüd kergema südamega minna vastu järgnevatele loomingulistele ülesannetele, uutele projektidele ning kogu õppeaastale“.