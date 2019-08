FOTOD | Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Ruudu Ulas

Adamson-Ericu muuseumi direktor Ülle Kruus kommenteerib otsust: „Aastal 2011 LC Tallinn Hansa asutatud noore kunstniku stipendiumi nimel on aktiivne klubi kaheksa aastat tõhusalt toimetanud, et väärtustada Eesti noorte annet. Komisjoni otsusel on käesoleva aasta laureaat Ruudu Ulas. Ta on praegu küll õppimas väljaspool Eestit Londoni Kuninglikus Kunstikolledžis, aga loodan väga, et austav tiitel ja 2500 euro suurune Adamson-Ericu stipendium annavad talle inspiratsiooni ja energiat kodumaa kunstielus aktiivsemaks osalemiseks.“