FOTOD | Ameerika balleti isa ja Eesti balleti grand old lady kohtuvad sümboolselt Estonia laval

Reedel, 20. novembril jõuavad Rahvusooperis Estonia lavale Ameerika balleti isaks peetud George Balanchine’i "Serenaad" ja Eesti balleti grand old lady Mai Murdmaa "6. sümfoonia".

Mõlemad teosed põhinevad Pjotr Tšaikovski muusikal, „Serenaadi“ on lavale seadnud Viki Psihoyos ja „6. sümfoonia“ Viesturs Jansons.

Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris: „Tšaikovski muusika on inspireerinud lugematul hulgal koreograafe, sealhulgas George Balanchine’i ja Mai Murdmaad. „Tšaikovski meistriteosed“ on kummardus kõigile kolmele suurmeistrile ning nende esitamine on suur väljakutse igale tantsijale.