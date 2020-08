FOTOD | Andrus Kivirähk esitles oma uut teost "Puulased ja tohtlased"

Tegemist on nii-öelda juubeliraamatuga, mille autor kingib lugejatele oma 50. juubeli puhul. Esitlus on samaaegselt ka justkui Andrus Kivirähki väike eelsünnipäevapidu. Ülikoolisõbra Mart Soidroga vesteldakse möödunud aastatest, laulvast revolutsioonist ja Balti ketist, sest sellest kõigest on juttu raamatus „Puulased ja tohtlased“.