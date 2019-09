FOTOD | August Sanga luuletõlke auhinna pälvis Hendrik Lindepuu

Žürii esimehe Kalju Kruusa sõnul on „„Talunaine“ Anna Świrszczyńska terviklikust kogust üks pala, mis on ise omakorda pisikene tervik. See on talunaise, peaaegu bioloogiliseks-anatoomiliseks üksuseks taandatud ja ahtasse argielusse aheldatud umbisikulise eluvormi suisa müütiliste ja kosmiliste mõõtmeteni ulatuv jäädvustus, mis liigutab lugejat südamepõhjani. Küpsenud ja selginud meele väljendus, mis ei vaja enam vilesid ega kulinaid. Hendrik Lindepuu kaasaelav ja tooni tabav eestindus kõlab otsekui algupärandina, sama lihtsalt ja ehtsalt.“